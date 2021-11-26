Галлиани: «Балотелли должен был стать одним из кандидатов на «Золотой мяч»
Галлиани: «Думали о приглашении Шевченко в «Монцу»
Гендир «Монцы» – об украинском специалисте
26 ноября 10:54
Адриано Галлиани / Фото - eurosportГенеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани прокомментировал назначение Андрея Шевченко на тренерский мостик «Дженоа».
Цитирует функционера Tuttomercatoweb.
«Мы думали о приглашении Шевченко в «Монцу», но ладно. Он очень хороший парень. Отлично работал со сборной Украины. У него есть все, чтобы добиться успеха в ближайшие несколько лет».
Отметим, что ныне «Монца» занимает 8-е место в Серии Б.
Ранее Шевченко рассказал о своих первых неделях в итальянском клубе и поддержке фанатов.
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