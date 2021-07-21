Экс-форвард «Зари» продолжит карьеру в четвертом дивизионе Франции
Гамейро вернулся в родной клуб спустя 13 лет
«Страсбур» заполучил 34-летнего форварда бесплатно
21 июля 07:50
Кевин Гамейро / Фото: Twitter
Французский форвард Кевин Гамейро вернулся в «Страсбур», сообщает пресс-служба французского клуба.
Гамейро выступал за «Страсбур» с 2005-го по 2008-й годы. Последним клубом 34-летнего форварда была «Валенсия», которую игрок покинул на правах свободного агента.
Также Гамейро выступал за «Атлетико», «Севилью» и ПСЖ.
Ранее стало известно, что «Лейпциг» намерен приобрести хавбека «Страсбура».
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