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Гендиректор «Интера»: «Эриксен отправил сообщение в чат команды в WhatsApp, мы с оптимизмом смотрим на ситуацию»

Хавбек сборной Дании пережил сердечный приступ
Футбол Евро-2020
11:58
Гендиректор «Интера»: «Эриксен отправил сообщение в чат команды в WhatsApp, мы с оптимизмом смотрим на ситуацию»
Джузеппе Маротта / Фото: ВВС

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о ситуации с сердечным приступом игрока сборной Дании Кристиана Эриксена. Его слова приводит Football Italia.

«Кристиан недавно отправил сообщение в чат «Интера» в WhatsApp. Мы с оптимизмом смотрим на ситуацию с его будущим, сотрудники сборной передали нам, что ситуация находится под контролем».

Напомним, Эриксен потерял сознание в конце 1-го тайма матча Евро-2020 с Финляндией (0:1), его экстренно доставили в больницу с кислородной маской, там Эриксен пришел в сознание и даже сумел заговорить. Затем врачи идентифицировали это как сердечный приступ.

Петр Приходько
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Теги

Интер Кристиан Эриксен Джузеппе Маротта

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