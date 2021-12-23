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Гендиректор «Металлиста 1925» озвучил позиции, на которые планируется усиление

Вдовенко также рассказал о планах команды на время зимнего перерыва
Футбол Украинская Премьер-лига
17:41
Гендиректор «Металлиста 1925» озвучил позиции, на которые планируется усиление
Ярослав Вдовенко / Фото - Металлист 1925

Генеральный директор «Металлиста 1925» Ярослав Вдовенко рассказал в эфире телеканала Футбол о планах на зимний перерыв и возможном усилении команды.

С 24 января по 20 февраля у нас будет сбор в Турции. Планируется 8 – 10 спаррингов, это уточняется. У нас будет даже по две игры в день, поэтому сыграют все.

После Нового года будем заниматься трансферами. Рассчитываем приобрести 5 – 6 человек на проблемные позиции в нападение и защиту. Пока мы не спешим.

Напомним, после шести поражений подряд «Металлист 1925» рискует выпасть из первой десятки в турнирной таблице УПЛ.

Сергей Стаднюк
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