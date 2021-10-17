«Гент» с Безусом переиграл одного из лидеров чемпионата Бельгии
В 11-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Гент» дома переиграл «Эйпен».
Героем встречи стал Тиссудали. Футболист сумел забить сам и ассистировал Депуатру.
Полузащитник Роман Безус вышел в стартовом составе. Украинца заменили лишь в компенсированное время.
«Гент» на расстояние в три очка приблизился к зоне еврокубкового плей-офф. «Эйпен» остался третьим.
Чемпионат Бельгии, 11 тур
«Гент» – «Эйпен» 2:0
Голы: Тиссудали, 42, Депуатр, 71
«Гент»: Болат, Годо (Ханч-Ольсен, 79), Нгаде-Нагджуи, Окуму, Де Сарт, Овусу (Кумс, 76), Самойс, Фортуна, Безус (Маледе, 90+2), Тиссудали (Одиджа-Офоэ, 76), Депуатр (М’Бойо, 90+2).
«Эйпен»: Химмельманн, Агбаду, Пулен (Ламберт, 46), Херис, Петерс, Деом (Нгой, 46), Коолс, Ндри (Кейта, 72), Бек (Роша Мирамар, 81), Нуху, Превляк.
Предупреждения: Годо – Нуху, Петерс, Химмельманн, Роша Мирамар
Комментарии 0