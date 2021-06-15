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Германия не может победить Францию с победного ЧМ-2014, хотя играли после этого достаточно часто

Команды впервые сыграют друг с другом в группе на крупном турнире
Футбол Евро-2020
12:07
Германия не может победить Францию с победного ЧМ-2014, хотя играли после этого достаточно часто Тема дня
Франция и Германия сыграют в Мюнхене / Фото - twitter.com/EURO2020FR

На десерт в первом туре группового этапа Евро-2020 осталось самое сладкое – матчи группы F, которую большинство болельщиков и экспертов небезосновательно называют «группой смерти». Здесь собраны действующие чемпионы мира и Европы французы и португальцы, немцы, а также сборная Венгрии, для которой, несмотря на то, что она свои матчи будет играть в Будапеште, станет успехом хотя бы одно набранное очко.

Сборные Германии и Франции – одни из самых принципиальных соперников друг для друга. История, которая длится еще с 1950-х годов, особенно обострилась в 1982-м со знаменитым прыжком Баттистона на Шумахера, а также драматичным овертаймом.

Страсти настолько пылали, что с совместным заявлением, чтобы успокоить болельщиков, пришлось даже выступить федеральному канцлеру ФРГ Гельмуту Шмидту и президенту Франции Франсуа Миттерану.

В итоге, все решалось в серии послематчевых пенальти, в которых точнее оказались немецкие футболисты.

В последнее время градус борьбы не поубавился, тем более что Франция и Германия неизменно пересекаются в решающих матчах. Шутка ли, за все эти годы эти сборные ни разу не играли друг против друга на групповых этапах ни чемпионатов мира, ни чемпионатов Европы!

В последний раз в финальной части Франция и Германия пересекались в полуфинале Евро-2016. Тогда французы вышли в решающий матч благодаря дублю Антуана Гризманна.

Однако даже после этого французы и немцы играли еще трижды. В ноябре 2017-го года в Кельне был сыгран товарищеский матч, закончившийся ничьей 2:2. У французов дубль оформил немного позабытый уже Александер Ляказетт, у немцев забивали Тимо Вернер и Ларс Штиндль.

Сразу после победы на ЧМ-2018 в матче Лиги наций Франция скатала нулевую ничью в Мюнхене (надеемся, сценарий не повторится снова), а в ответной игре дублю оформил Гризманн, на что немцы ответили только голом Крооса с пенальти.

Всего за последние пять матчей против французов немцы не выиграли ни разу, потерпув три поражения. В последний раз Германия побеждала Францию еще в Рио-де-Жанейро в четвертьфинале ЧМ-2014, когда они и взяли титул.

Однако и у французов перед успехом на Евро-2016 последний успех в матче с Германией в официальных матчах был датирован еще мундиалем-1958, когда в матче за бронзу французы победили 6:3.

Евро-2020. Франция – Германия. Онлайн трансляция

Евро-2020. Франция – Германия. Видео трансляция

Александр Черненко
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Теги

Франция - Германия сборная Франции (футбол) сборная Германии (футбол)

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