Героические спасения Куртуа и гол Бензема помогли «Реалу» закрепить лидерство в Примере

Мадридцы провели отложенный матч 9-го тура

Карим Бензема / фото - Real Madrid CF

В перенесенном матче 9-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» принимал «Атлетик».

Единственный гол во встрече произошел на 40-й минуте: Карим Бензема ударом в пустые ворота завершил красивую комбинацию «сливочных».

У гостей было немало шансов забить свой мяч, но вдохновенная игра голкипера «бланкос» Тибо Куртуа помогла мадридцам сохранить три очка. Бельгийца признали лучшим игроком встречи.

Подопечные Анчелотти имеют преимущество в 7 очков над идущим на второй строчке в таблице Примеры мадридским «Атлетико», но у «матрасников» еще есть матч в запасе.

Примера, 9-й тур

«Реал» – «Атлетик Бильбао» 1:0

Голы: Бензема, 40.

«Реал»: Куртуа, Васкес (Начо, 80), Милитао, Алаба, Менди, Модрич (Вальверде, 70), Каземиро, Кроос (Камавинга, 80), Асенсио (Родриго, 64), Бензема, Винисиус Жуниор.

«Атлетик Б»: Унаи Симон, Лекуэ (Де Маркос, 46), Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага, Саррага, Дани Гарсия (Весга, 82), Венседор (Уильямс, 63), Муниаин (Беренгер, 70), Уильямс, Рауль Гарсия (Сансет, 70).

Предупреждения: Саррага (31), Лекуэ (43), Модрич (68), Уильямс (77), Каземиро (77).