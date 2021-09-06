Гетце: «Переход в «Баварию» точно не был ошибкой»
Гетце продлил контракт с голландским клубом
Полузащитник продолжит играть за ПСВ
Фото: PSV
Полузащитник Марио Гетце продлил контракт с ПСВ.
Новое соглашение рассчитано до 2024-го года, сообщает сайт клуба.
Two more years @MarioGoetze stays in Eindhoven! #VooruitMario— PSV (@PSV) September 6, 2021
Гетце перешел в ПСВ в октябре 2020-го, заключив контракт на два года. Немец сразу же стал игроком основного состава.
Ранее он играл за «Боруссию» Д и «Баварию».
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