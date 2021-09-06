Гетце продлил контракт с голландским клубом

Полузащитник продолжит играть за ПСВ

Фото: PSV

Полузащитник Марио Гетце продлил контракт с ПСВ.

Новое соглашение рассчитано до 2024-го года, сообщает сайт клуба.

Гетце перешел в ПСВ в октябре 2020-го, заключив контракт на два года. Немец сразу же стал игроком основного состава.

Ранее он играл за «Боруссию» Д и «Баварию».