Гладкий: «Не забил сегодня, значит забью в следующем матче»
Гладкий: «Еще не было у меня в карьере хет-трика. Надеюсь, все впереди»
Форвард «Зари» – об игре луганской команды
Александр Гладкий / Фото - footballua.tv
Нападающий «Зари» Александр Гладкий в матче 17-го тура УПЛ против «Львова» (4:0) отличился дважды и сделал один ассист, однако лидер атак в луганчан в комментарии программе «ПроФутбол» сообщил, что все еще надеется оформить первый в карьере хет-трик.
«Не скажу, что легкая победа. Хорошо, что с первых моментов пошла реализация, уже легче было. Когда был последний хет-трик? В профессиональной карьере не было у меня хет-трика. Такого не было, но надеюсь, что еще удастся оформить три мяча за матч. Если не ошибаюсь, у нас 7 подряд победа в УПЛ. Заслуга всей команды, которая идет к своей цели. Мы ничего не говорим, но идем от матча к матчу. Каждая игра – финал».
Напомним, что в турнирной таблице УПЛ «Заря» отстает от лидера «Динамо» на 8 очков, имея матч в запасе.
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