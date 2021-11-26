Гладкий: «В «Динамо» я не делал 100% того, что умею. Может, мне нужно было немножко больше времени»
Гладкий может вновь стать игроком «Шахтера»
34-летнему форварду нужно самому решить вопрос с «Зарей»
26 ноября 12:41
Александр Гладкий / Фото - footboomДонецкий «Шахтер» намерен усилить атакующую линию своей команды в зимнее трансферное окно.
В очных встречах «Шахтера» с луганской «Зарей» Роберто Де Дзерби получил удовольствие от игры нападающего луганчан Александра Гладкого, который в свое время уже защищал цвета донецкой команды.
«Горняки» готовы пригласить в свои ряды экс-форварда сборной Украины, однако не хотят вступать в переговоры с «Зарей» по поводу выплаты луганчанам компенсации за контракт Гладкого, у которого соглашение с клубом истекает в июне 2022 года.
Если Гладкий решит вопрос с «Зарей» по поводу досрочного расторжения контракта, «Шахтер» предложит Александру соглашение на 1,5 года.
Напомним, что до прихода в «Зарю» 34-летний футболист играл во втором дивизионе турецкого чемпионата за «Адана Демирспор», а перед этим – за «Ризеспор».
Ранее Гладкий вспомнил о небольшом периоде карьеры в киевском «Динамо».
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