Экс-хавбек сборной Франции: «ПСЖ сложно найти баланс с Месси на поле»
Глава France Football: «Цель Роналду – получить больше «Золотых мячей» чем Месси»
У аргентинца пока на один больше
Фото: AFP
Главный редактор France Football Паскаль Ферре высказался The New York Times о соперничестве Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
«У Роналду есть только одна цель – завершить карьеру, взяв больше «Золотых мячей», чем Месси. И я знаю об этом, потому что Криштиану говорил мне об этом.
Деньги здесь ни при чем, это всего лишь трофей. Получить один – означает занять место в истории.
Думаю, если вы смотрели на статистику Месси и Роналду, то увидели, что они всегда много забивают в сентябре и октябре, когда идет голосование. Это не совпадение».
«Золотой мяч» по итогам года вручат уже 29 ноября.
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