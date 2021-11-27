Глава France Football: «Цель Роналду – получить больше «Золотых мячей» чем Месси»

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Главный редактор France Football Паскаль Ферре высказался The New York Times о соперничестве Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Деньги здесь ни при чем, это всего лишь трофей. Получить один – означает занять место в истории.

Думаю, если вы смотрели на статистику Месси и Роналду, то увидели, что они всегда много забивают в сентябре и октябре, когда идет голосование. Это не совпадение».