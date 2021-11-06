«Полная чушь». В издании France Football опровергли, что Месси получит Золотой мяч

Имя победителя пока что остается интригой

Лионель Месси / фото - 90min

Главный тренер журнала France Football Паскаль Ферре прокомментировал для ActuFoot слухи о том, что Лионеля Месси уведомили о победе в голосовании за Золотой мяч:

«Это полная чушь. Мы наблюдаем подобные вещи последние 10 дней. Большой блеф».

Аргентинец является 6-кратным обладателем престижного приза, и одним из главных фаворитов на то, чтобы получить награду в этом году.

Помимо него, на трофей претендуют также Роберт Левандовски, Карим Бензема, Криштиану Роналду и Жоржиньо.

Церемония награждения состоится 29-го ноября в Париже.

Ранее Андрей Шевченко вспомнил значимость для Украины его Золотого мяча в 2004-м году.