СМИ. Месси сообщили, что он получит «Золотой мяч»
«Полная чушь». В издании France Football опровергли, что Месси получит Золотой мяч
Имя победителя пока что остается интригой
Лионель Месси / фото - 90min
Главный тренер журнала France Football Паскаль Ферре прокомментировал для ActuFoot слухи о том, что Лионеля Месси уведомили о победе в голосовании за Золотой мяч:
«Это полная чушь. Мы наблюдаем подобные вещи последние 10 дней. Большой блеф».
Аргентинец является 6-кратным обладателем престижного приза, и одним из главных фаворитов на то, чтобы получить награду в этом году.
Помимо него, на трофей претендуют также Роберт Левандовски, Карим Бензема, Криштиану Роналду и Жоржиньо.
Церемония награждения состоится 29-го ноября в Париже.
Ранее Андрей Шевченко вспомнил значимость для Украины его Золотого мяча в 2004-м году.