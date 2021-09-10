Это′О назвал нового лидера «Барселоны» после ухода Месси
Главный тренер сборной Аргентины: «Месси уже давно идол»
Скалони отметил своего подопечного
Месси и Скалони / Фото: Getty Images
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о Лионеле Месси, своем подопечном. Его слова приводит Eurosport.
«На мой взгляд, Месси всегда делает разницу, я в этом не сомневаюсь. Победы превозносят, но он уже давно идол.
Месси оставит наследие всем футболистам сборной. Я горжусь, что у меня есть такой игрок».
Напомним, Месси сделал хет-трик в матче с Боливией (3:0) в отборе на ЧМ-2022.
Комментарии 0