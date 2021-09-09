Могли и разгромно проиграть. Статистика матча Чехия – Украина
Главный тренер сборной Чехии: «Провели отличный матч против качественной сборной Украины»
Команды сыграли вничью
08:35
Ярослав Шилгавы / Фото: Twitter
Главный трене сборной Чехии Ярослав Шилгавы высказался о ничьей с Украиной (1:1) в товарищеском матче. Его слова приводит пресс-служба Федерации футбола Чехии.
«Были искренне рады, даже если дело не в очках. Нечасто случается, когда удается так сыграть на последних секундах матча. Думаю, это была заслуженная награда. По моему мнению, провели отличный матч против качественной сборной Украины.
Мы оказывали давление. Несмотря на счет 0:1 на протяжении матча, у нас было много моментов. Было только лучше, что забили на последних секундах».
Комментарии 0