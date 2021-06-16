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Главный тренер сборной Финляндии: «Мы заслужили очко в матче с Россией»

Команда Канервы уступила сопернику
Футбол Евро-2020
20:35
Главный тренер сборной Финляндии: «Мы заслужили очко в матче с Россией»
Маркку Канерва / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал поражение от России (0:1) во 2-м туре Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

– Вы догадываетесь, что мы разочарованы. Мы играли на победу, но не получилось.

В футболе много драмы, сегодня она случилась в начале игры. Мы хотели забить, хотели победить. На самом деле были близки к этому.

Не знаю, насколько отмененный гол повлиял на игру, но мы старались прессовать Россию. Сегодня у нас было больше шансов забить, чем с Данией, но мы не смогли их использовать.

В целом хорошо сыграли в защите. Да, был гол, но в основном – неплохо. Горжусь нашими игроками, они выложились на полную.

– Почему заменили Теему Пукки во втором тайме?

– Нужно понимать все, что происходило с ним до турнира. Мы хотели немного добавить скорости, нужно было освежить игру, более агрессивно прессинговать Россию.

У Шуллера начались проблемы с ногами, поэтому мы его заменили. Хотели атаковать, забить. Нужно было добавить больше физической силы в нашу игру.

– В начале первого тайма Финляндия была не так динамична, как должна. На темп повлияло давление со стороны России?

– Это хорошее замечание, я тоже это заметил. В целом мы создали достаточно много моментов, но, к сожалению, эффективность была не слишком высокой. Плюс защитники России успешно блокировали наши удары.

В целом неплохо играли в атаке, достаточно часто получали мяч. Итог – счет, а не статистика.

– Артем Дзюба довольно жестко атаковал Йоона Тойвио. Что думаете об этом моменте?

– Да, очень неприятно, когда такой крупный игрок тебя атакует. Когда я играл сам, это считалось нормальным, мы привыкали к этому.

Но правила изменились. Мне кажется, то, что сделал Дзюба, – не совсем правильно.

– Финляндия все еще может выйти из группы. Насколько вы уверены в сборной в матче с Бельгией?

– Мы хотели победить сегодня, но вне зависимости от того, как закончилась игра, думаю, мы заслужили очко.

Против Бельгии будет очень сложно – это одна из сильнейших команд мира. Но наши ребята доказали, что могут играть на высоком уровне и воплощать мечты болельщиков в реальность

Напомним, победу России в матче с Финляндией принес красивый гол Алексея Миранчука.

Петр Приходько
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Теги

Финляндия - Россия сборная Финляндии (футбол) сборная России (футбол)

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