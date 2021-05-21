Главный тренер Северной Македонии: «Украина – хорошая команда, ведь в ней есть футболисты, которые дважды обыграли «Реал»

Игор Ангеловски / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Македонии Игор Ангеловски высказался о соперниках на Евро-2020. Его слова приводит официальный сайт Федерации футбола Северной Македонии.

Сейчас мы внимательно анализируем всех соперников по группе. С Австрией мы встречались дважды. Хоть мы и проиграли оба матча, но попытаемся вынести правильные уроки с ошибок в этих играх.

Украина тоже очень хорошая команда. Я знаю, что «Шахтер», в котором много игроков национальной сборной, дважды обыграл «Реал».

В Амстердам на матч с Нидерландами мы поедем с надеждой, что снова сможем вернуться в Румынию, если выйдем в плей-офф».