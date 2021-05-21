Главный тренер Северной Македонии: «Украина – хорошая команда, ведь в ней есть футболисты, которые дважды обыграли «Реал»
Вскоре подопечные Шевченко встретятся с этим соперником на Евро-2020
Игор Ангеловски / Фото: Twitter
Главный тренер сборной Македонии Игор Ангеловски высказался о соперниках на Евро-2020. Его слова приводит официальный сайт Федерации футбола Северной Македонии.
«Я могу пообещать, что игроки сделают все возможное, чтобы болельщики снова гордились своей страной. Мы едем на чемпионат Европы с желанием побеждать. Будем пользоваться любым шансом, чтобы зацепиться за выход из группы.
Сейчас мы внимательно анализируем всех соперников по группе. С Австрией мы встречались дважды. Хоть мы и проиграли оба матча, но попытаемся вынести правильные уроки с ошибок в этих играх.
Украина тоже очень хорошая команда. Я знаю, что «Шахтер», в котором много игроков национальной сборной, дважды обыграл «Реал».
В Амстердам на матч с Нидерландами мы поедем с надеждой, что снова сможем вернуться в Румынию, если выйдем в плей-офф».
Напомним, Украина проведет товарищеский матч с Бахрейном в рамках подготовки к Евро-2020 уже 23-го мая.
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