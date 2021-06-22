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Главный тренер Шотландии надеется на победу в матче, где Украине нужна ничья

Интрига на групповом этапе растет с каждым днем
Футбол Евро-2020
16:10
Главный тренер Шотландии надеется на победу в матче, где Украине нужна ничья
Стив Кларк / фото - Insider Voice

Наставник сборной Шотландии Стив Кларк поделился своими ожиданиями от заключительного матча группового этапа Евро-2020 против сборной Хорватии. Слова тренера приводит официальный сайт UEFA.

«У сборной Хорватии много сильных качеств. У хорватов в полузащите два игрока настоящего топ-класса — Ковачич и Модрич, и нам надо с ними как-то справиться.

Если сыграть смогут все футболисты, которых мы хотим видеть на поле, и они выступят на восемь баллов из десяти, то надеюсь, что этого будет достаточно для победы и выхода из группы.

В матчах против топовых команд нужно, чтобы все одиннадцать игроков сыграли по меньшей мере на восемь из десяти».

И шотландцы и хорваты до сих пор сохраняют шансы на выход в плей-офф. Для этого нужно побеждать, и выход с третьего места будет обеспечен.

Но такой расклад не устаивает сборную Украины. Нашей национальной команде нужна ничья в матче Хорватия – Шотландия, что бы выйти в 1/8 с третьего места.

Видео трансляция матча Хорватия – Шотландия. Начало игры в 22:00.

Текстовая трансляция матча Хорватия – Шотландия.

Что нужно Украине, что бы выйти в 1/8 Евро-2020.

Павел Харченко
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Теги

Хорватия - Шотландия сборная Украины (футбол)

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