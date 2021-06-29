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Главный тренер Швеции подвергся критике собственной жены из-за поздних замен

При этом, у Андерссон хорошая скамейка запасных

Футбол Евро-2020
15:31
Главный тренер Швеции подвергся критике собственной жены из-за поздних замен
Янне Андерсон / Фото: uefa.com

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон в комментарии сайту UEFA высказался о своих заменах на Евро-2020.

«У нас отличная глубина состава и это дает нам возможность привносить что-то новое в игру за счет скамейки запасных. При этом при этом всегда остается открытым вопрос: в какой момент нужно производить замены? Например, моя жена Урика считает, что я делаю замены слишком поздно».

Напомним, 29 июня Швеция в рамках 1/8 финала чемпионата Европы сыграет с Украиной. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция.

Карен Агабекян
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Теги

Янне Андерссон сборная Швеции (футбол)

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