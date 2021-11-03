Гол Бензема в ворота «Шахтера» стал 1000-м для «Реала» в Лиге чемпионов

Мадридский клуб идет на 1-м месте с отрывом по этому показателю

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Форвард «Реала» Карим Бензема забил в ворота «Шахтера» в 4-м туре Лиги чемпионов.

Как сообщает Opta, этот мяч стал 1000-м для «Реала» в турнире за всю историю. По этому показателю «Реал» является единоличным лидером в Лиге чемпионов.

Ближе всего к «Реалу» по количеству забитых голов в ЛЧ мюнхенская «Бавария», на счету которой 759 забитых мячей.

Онлайн трансляция матча «Реал» – «Шахтер».