«Брюгге» с Соболем возглавил таблицу чемпионата Бельгии
Гол Безуса признан лучшим в «Генте» по итогам августа
Полузащитник красиво забил в ворота «Брюгге»
10:25
Фото: Роман Безус
«Гент» определил автора лучшего забитого мяча по итогам августа.
Им стал украинский полузащитник Роман Безус. Он отметился в воротах «Брюгге».
We zagen er veel in augustus, maar welke was nu de mooiste?— KAA Gent (@KAAGent) September 3, 2021
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От клуба он получил награду «Гол месяца».
Отметим, что та игра была первой для украинца в нынешнем сезоне.
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