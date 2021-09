Гол Безуса признан лучшим в «Генте» по итогам августа

Фото: Роман Безус

«Гент» определил автора лучшего забитого мяча по итогам августа.

Им стал украинский полузащитник Роман Безус. Он отметился в воротах «Брюгге».

We zagen er veel in augustus, maar welke was nu de mooiste?

Stem hier: https://t.co/eeWPPquFaE #GOTM pic.twitter.com/4anFdtEDBW