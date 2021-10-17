Гол и ассист Депая помогли «Барселоне» обыграть «Валенсию» перед «Динамо»

Каталонцы в прекрасном настроении подходят ко встрече Лиги чемпионов

Фото - ФК Барселона

В девятом туре испанской Примеры «Барселона» дома переиграла «Валенсию».

«Летучим мышам» удалось соорудить быстрый гол силами Гайя. Но еще до перерыва Депай ассистировал на Фати и сам реализовал пенальти.

Во втором тайме каталонцы продолжили владеть инициативой. И гол Коутиньо в концовке закрепил волевую победу хозяев.

«Барселона» на три очка оторвалась от «Валенсии» в турнирной таблице. «Сине-гранатовые» пока седьмые, но имеют игру в запасе.

Отметим, что уже в среду подопечным Рональда Кумана предстоит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. На «Камп-Ноу» приедет киевское «Динамо».



Примера, 9 тур

«Барселона» – «Валенсия» 3:1

Голы: Фати, 13, Депай, 41 (пен.), Коутиньо, 85 – Гайя, 5

«Барселона»: тер Штеген, Серджи Роберто (Мингеса, 71), Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави (Нико Гонсалес, 71), Дест (Агуэро, 87), Депай, Фати (Коутиньо, 59).

«Валенсия»: Силлессен, Фулькье (Муса, 75), Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Гильямон (Элдер Кошта, 86), Гедеш (Черышев, 75), Васс, Солер, Дуро (Маркос Андре, 59), Макси Гомес (Вальехо, 86).

Предупреждения: Гави, Бускетс – Гайя, Фулькье, Макси Гомес

