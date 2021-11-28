Гол Ильина принес победу «Колосу» в матче против «Вереса»
ФК «Колос» добыл победу над «Вересом» в домашнем матче 16-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал хавбек «Колоса» 39-летний Олег Ильин, который расписался в воротах Богдана Когута 64-й минуте поединка.
В таблице «Колос» поднялся на 10-е место, имея в активе 18 очков. Его соперник «Верес» остался на 8-й строчке с 22-я очками.
УПЛ. 16-й тур
«Колос» – «Верес» 1:0 (0:0)
Гол: Ильин (64).
«Колос»: Волынец, Ром, Черноморец, Павловец, Золотов, Ильин, Чурко, Богданов, Милько, Нуриев (Ренан Абнер, 71), Сичинава (Лысенко, 72).
«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Петько, Панасенко (Гегедош, 70), Пасич, Кучеров, Дахновский, Шестаков (Сергийчук, 63).
Предупреждения: Петько (67), Пасич (78), Дахновский (89)
Напомним, в предыдущем матче тура «Шахтер» обыграл «Ингулец».