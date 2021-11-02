Гол Климена принес победу «Вулверхэмптону» над «Эвертоном»

Мерсисайдцы проиграли третий матч подряд

Фото: twitter.com/Wolves

«Эвертон» в матче 10 тура АПЛ на выезде проиграл «Вулверхэмптону».

Голами волки удивили еще в первом тайме. Голы Климена и Хименеса сделали комфортным преимущество команды.

Правда, во втором тайме Ивоби забил свой мяч и дал надежду гостям. Впрочем, на этом «Эвертон» остановился и спасти матч не смог.

Команда Бенитеса проиграла третий матч подряд. «Вулверхэмптон» выиграл четвертый матч из пяти последних.

АПЛ. 10-й тур:

«Вулверхэмптон» – «Эвертон» 2:1

Голы: Климен, 28, Хименес, 32 – Ивоби, 66

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Саисс, Килмен, Коуди, Рубен Невеш, Семеду, Моутинью, Тринкау (Поденсе, 79), Хван Хи Чхан (Фабиу Силва, 90), Аит-Нури, Хименес (Дендонкер, 90).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Годфри, Таунсенд, Гбамен (Делф, 46), Аллан, Ивоби (Гордон, 78), Ришарлисон, Грэй (Рондон, 90).