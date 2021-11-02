Гол Климена принес победу «Вулверхэмптону» над «Эвертоном»
«Эвертон» в матче 10 тура АПЛ на выезде проиграл «Вулверхэмптону».
Голами волки удивили еще в первом тайме. Голы Климена и Хименеса сделали комфортным преимущество команды.
Правда, во втором тайме Ивоби забил свой мяч и дал надежду гостям. Впрочем, на этом «Эвертон» остановился и спасти матч не смог.
Команда Бенитеса проиграла третий матч подряд. «Вулверхэмптон» выиграл четвертый матч из пяти последних.
АПЛ. 10-й тур:
«Вулверхэмптон» – «Эвертон» 2:1
Голы: Климен, 28, Хименес, 32 – Ивоби, 66
«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Саисс, Килмен, Коуди, Рубен Невеш, Семеду, Моутинью, Тринкау (Поденсе, 79), Хван Хи Чхан (Фабиу Силва, 90), Аит-Нури, Хименес (Дендонкер, 90).
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Годфри, Таунсенд, Гбамен (Делф, 46), Аллан, Ивоби (Гордон, 78), Ришарлисон, Грэй (Рондон, 90).
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