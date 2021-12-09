Гол Малиновского не помог «Аталанте» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Итальянцы отправились в Лигу Европы

Фото: AFP

«Аталанта» в матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов проиграла дома «Вильярреалу».

Испанцы неожиданно вели 3:0 к 51-й минуте. Впрочем, итальянцы собрались и сумели отыграть два мяча, один из которых на счету Руслана Малиновского.

Правда, для выхода в плей-офф «Аталанте» нужно было побеждать испанцев, но даже вничью им сыграть не удалось. «Вильярреал» сыграет в плей-офф ЛЧ, а «Аталанта» отправилась в Лигу Европы.

Лига чемпионов. 6-й тур:

«Аталанта» – «Вильярреал» 2:3

Голы: Малиновский, 71, Сапата, 80 – Груневельд, 3, 51, Капу, 42

«Аталанта»: Муссо, Хатебур, Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 46), Мэле, де Рон (Муриэль, 54), Фройлер, Пессина (Малиновский, 46), Иличич, Сапата.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Альберто Морено, Педраса, Мойсес Гомес, Капу, Парехо, Жерар Морено (Иборра, 80), Данджума (Диа, 88).