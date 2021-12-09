Гол Малиновского не помог «Аталанте» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняФеерит целый год, правда, не на футбольном поле. Все скандалы, в которые попадал Селезнев в 2021-м
матч-центр : Футбол
Вчера 7
Сейчас 6
Сегодня 15
Завтра 6
Футбол (7 событий из 7) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Ювентус - Мальме 1:0 Окончен
19:45 Зенит - Челси 3:3 Окончен
22:00 Бавария - Барселона 3:0 Окончен
22:00 Бенфика - Динамо 2:0 Окончен
22:00 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Окончен
22:00 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Окончен
22:00 Вольфсбург - Лилль 1:3 Окончен
Футбол (6 событий из 15) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лацио - Галатасарай 0:0 1-й тайм
22:00 Марсель - Локомотив Москва 1:0 1-й тайм
22:00 Брага - Црвена Звезда 0:0 1-й тайм
22:00 Селтик - Бетис 1:0 1-й тайм
22:00 Ференцварош - Байер 0:0 1-й тайм
22:00 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 1-й тайм
Футбол (15 событий из 33) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Аталанта - Вильярреал 2:3 Окончен
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Окончен
19:45 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Окончен
19:45 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Окончен
19:45 Штурм - Монако 1:1 Окончен
19:45 Легия Варшава - Спартак Москва 0:1 Окончен
19:45 Наполи - Лестер 3:2 Окончен
19:45 Фенербахче - Айнтрахт 1:1 Окончен
22:00 Лацио - Галатасарай 0:0 1-й тайм
22:00 Марсель - Локомотив Москва 1:0 1-й тайм
22:00 Брага - Црвена Звезда 0:0 1-й тайм
22:00 Селтик - Бетис 1:0 1-й тайм
22:00 Ференцварош - Байер 0:0 1-й тайм
22:00 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 1-й тайм
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Заря - Бодо/Глимт 1:1 Окончен
Футбол (6 событий из 7) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Нант - Ланс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Кельн - Аугсбург -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Дженоа - Сампдория -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Мальорка - Сельта -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 ФК Мариуполь - СК Днепр-1 -:- Запланирован
19:30 Ингулец - Десна -:- Запланирован

Гол Малиновского не помог «Аталанте» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Итальянцы отправились в Лигу Европы
Футбол Лига чемпионов UEFA
22:02
Гол Малиновского не помог «Аталанте» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Фото: AFP

«Аталанта» в матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов проиграла дома «Вильярреалу».

Испанцы неожиданно вели 3:0 к 51-й минуте. Впрочем, итальянцы собрались и сумели отыграть два мяча, один из которых на счету Руслана Малиновского.

Правда, для выхода в плей-офф «Аталанте» нужно было побеждать испанцев, но даже вничью им сыграть не удалось. «Вильярреал» сыграет в плей-офф ЛЧ, а «Аталанта» отправилась в Лигу Европы.

Лига чемпионов. 6-й тур:

«Аталанта» – «Вильярреал» 2:3

Голы: Малиновский, 71, Сапата, 80 – Груневельд, 3, 51, Капу, 42

«Аталанта»: Муссо, Хатебур, Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 46), Мэле, де Рон (Муриэль, 54), Фройлер, Пессина (Малиновский, 46), Иличич, Сапата.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Альберто Морено, Педраса, Мойсес Гомес, Капу, Парехо, Жерар Морено (Иборра, 80), Данджума (Диа, 88).

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Аталанта Вильярреал

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
22:40
Матч «Аталанта» – «Вильярреал» перенесен на четверг из-за сильного снегопада
Матч «Аталанта» – «Вильярреал» перенесен на четверг из-за сильного снегопада
Футбол Лига чемпионов UEFA
8 декабря 22:19
Малиновский: «Я сильно вырос за два года в «Аталанте»
Малиновский: «Я сильно вырос за два года в «Аталанте»
Футбол Серия А (Италия)
7 декабря 16:52
В Италии считают, что Малиновский вытеснил российского футболиста из «Аталанты»
В Италии считают, что Малиновский вытеснил российского футболиста из «Аталанты»
Футбол Украинские легионеры
7 декабря 10:41
Его забрали у родителей, и он жил в приемной семье. А сейчас близок к плей-офф Лиги чемпионов
Интервью
Его забрали у родителей, и он жил в приемной семье. А сейчас близок к плей-офф Лиги чемпионов
Футбол Примерa (Испания)
6 декабря 08:50
Шанс для «Шахтера» заполучить Бога? В «Сассуоло» отрицают переговоры с «Аталантой»
Шанс для «Шахтера» заполучить Бога? В «Сассуоло» отрицают переговоры с «Аталантой»
Футбол Серия А (Италия)
5 декабря 17:18

Новости: Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Лига чемпионов UEFA
22:40
АПЛ перенесла матч «Брайтон» – «Тоттенхэм» из-за коронавируса
АПЛ перенесла матч «Брайтон» – «Тоттенхэм» из-за коронавируса
Премьер-Лига (Англия)
22:31
Гол Малиновского не помог «Аталанте» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Гол Малиновского не помог «Аталанте» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Лига чемпионов UEFA
22:02
«Спартак» пробился в плей-офф Лиги Европы, опередив «Лестер» и «Наполи» в таблице
«Спартак» пробился в плей-офф Лиги Европы, опередив «Лестер» и «Наполи» в таблице
Лига Европы UEFA
21:46
«Заря» завершила выступление в еврокубках, сыграв вничью с «Буде-Глимт»
«Заря» завершила выступление в еврокубках, сыграв вничью с «Буде-Глимт»
Лига конференций UEFA
21:38
Лига конференций. «Заря» забила дважды, но не победила «Буде-Глимт». Как это было
Лига конференций. «Заря» забила дважды, но не победила «Буде-Глимт». Как это было
Лига конференций UEFA
21:31
Яремчук: «Хочется видеть больше игроков «Динамо» в топ-командах»
Яремчук: «Хочется видеть больше игроков «Динамо» в топ-командах»
Украинская Премьер-лига
21:14
«Динамо» и «Металлист» претендуют на бразильского полузащитника
«Динамо» и «Металлист» претендуют на бразильского полузащитника
Украинская Премьер-лига
20:50
Ди Мария: «Даже С Месси не получится всегда выигрывать 5:0»
Ди Мария: «Даже С Месси не получится всегда выигрывать 5:0»
Лига чемпионов UEFA
20:30
Все новости

Популярные новости

Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
8 декабря 19:21
1
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
2
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 15:38
10
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
00:00
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
Все новости

Анонсы

Суперлига. «Белый Барс» – «Альтаир». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Белый Барс» – «Альтаир». Видео трансляция
10 декабря 18:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
10 декабря 20:40
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
11 декабря 14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
11 декабря 15:50
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 декабря 18:45
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
11 декабря 23:00
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
WEB
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
12 декабря 04:30
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
WEB
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
12 декабря 05:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
WEB
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
12 декабря 14:55
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
12 декабря 18:30
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
12 декабря 19:40
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
12 декабря 22:00