Гол Месси признан лучшим по итогам недели в Лиге чемпионов

UEFA определил лучший гол по итогам 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Победителем в номинации стал гол форварда ПСЖ Лионеля Месси. Он забил в ворота «Манчестер Сити».

The Goal of the Week results are in - and it's good news for Leo Messi #UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/MlnocL2eKF