Почеттино – о голе Месси: «Обычно я не праздную, но в этом случае я должен был»
Гол Месси признан лучшим по итогам недели в Лиге чемпионов
Аргентинец забил «Манчестер Сити»
30 сентября 16:43
Фото: eurosport
UEFA определил лучший гол по итогам 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Победителем в номинации стал гол форварда ПСЖ Лионеля Месси. Он забил в ворота «Манчестер Сити».
The Goal of the Week results are in - and it's good news for Leo Messi #UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/MlnocL2eKF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2021
Среди претендентов также были голы Алекса Теллеса («Манчестер Юнайтед»), Антуана Гризманна («Атлетико») и Себастьяна Тилля («Шериф»).
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