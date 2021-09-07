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Гол Мудрика позволил Украине U-21 обыграть Армению в отборе на Евро-2023

Второй подряд выигрыш команды Ротаня
Футбол Сборная Украины
20:59
Гол Мудрика позволил Украине U-21 обыграть Армению в отборе на Евро-2023
Фото: УАФ

Молодежная сборная Украины в матче отбора на Евро-2023 обыграла Армению.

Украина открывал счет в середине первого тайма усилиями Крыськива, однако перед перерывом соперник сравнял счет.

Победу команде Руслана Ротаня принес точный удар Михаила Мудрика в середине уже второго тайма. Отыграться во второй раз Армении не удалось.

Украина U-21 – Армения U-21 2:1

Голы: Крыськив, 20, Мудрик, 62 – Гальстян, 45+4

Украина: Нещерет, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бондаренко, Мудрик, Крыськив, Назаренко, Судаков, Вьюнник.

Запасные: Жновенко, Желизко, Михайленко, Кухаревич, Супряга, Драмбаев, Бражко, Алефиренко, Горин

Украина выиграла второй матч отбора и лидирует с 6 очками. Ранее «сине-желтые» обыграли Сербию.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) сборная Армении (футбол) Руслан Ротань

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