В группе сборной Украины чемпионы Европы досрочно вышли в плей-офф Евроволей-2021
Гол Мудрика позволил Украине U-21 обыграть Армению в отборе на Евро-2023
Второй подряд выигрыш команды Ротаня
20:59
Фото: УАФ
Молодежная сборная Украины в матче отбора на Евро-2023 обыграла Армению.
Украина открывал счет в середине первого тайма усилиями Крыськива, однако перед перерывом соперник сравнял счет.
Победу команде Руслана Ротаня принес точный удар Михаила Мудрика в середине уже второго тайма. Отыграться во второй раз Армении не удалось.
Украина U-21 – Армения U-21 2:1
Голы: Крыськив, 20, Мудрик, 62 – Гальстян, 45+4
Украина: Нещерет, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бондаренко, Мудрик, Крыськив, Назаренко, Судаков, Вьюнник.
Запасные: Жновенко, Желизко, Михайленко, Кухаревич, Супряга, Драмбаев, Бражко, Алефиренко, Горин
Украина выиграла второй матч отбора и лидирует с 6 очками. Ранее «сине-желтые» обыграли Сербию.
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