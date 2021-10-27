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Гол Шведа помог «Мехелену» пройти лидера чемпионата Бельгии в кубке страны

Украинец открыл счет в матче
Футбол Украинские легионеры
07:48
Гол Шведа помог «Мехелену» пройти лидера чемпионата Бельгии в кубке страны
Фото - Мехелен

В 1/16 финала Кубка Бельгии «Мехелен» в родных стенах переиграл «Сент-Жиллуа».

Нападающий хозяев Марьян Швед открыл счет в данной встрече. Украинец провел на поле 69 минут.

Незадолго до того, как он покинул пределы газона, преимущество команды удвоил Хайреманс. И лишь в концовке Ванзейр отыграл один гол.

Отметим, что «Сент-Жиллуа» является единоличным лидером чемпионата Бельгии. Сенсационный новичок высшего дивизиона опережает «Брюгге» на два очка.

Кубок Бельгии, 1/16 финала

«Мехелен» – «Сент-Жиллуа» 2:1

Голы: Швед, 15, Хайреманс, 64 – Ванзейр, 82

«Мехелен»: Куке, Сверс, Бато, Ванлерберге, Бейкер, Гуэ, Коста, Схоофс, Хайреманс (Мрабти, 83), Швед (Сторм, 69), Дрейф (Кейперс, 83).

«Сент-Жиллуа»: Пирар, Ван Дер Хейден, Бургесс (Ньивкоп, 82), Багер, Нильсен (Лазар Амани, 66), Паолуччи (Теума, 61), Марк, Франсуа, Соринола (Митома, 61), Авенатти (Ундав, 61), Ванзейр.

Предупреждения: Сверс – Соринола, Ванзейр

Сергей Стаднюк
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Мехелен Марьян Швед

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