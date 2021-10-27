Гол Жиру помог «Милану» одержать минимальную победу и возглавить таблицу Серии А

Для «россонери» это уже 9-я победа в чемпионате

фото - Football Italia

В рамках 10-го тура Серии А «Милан» на своем поле принимал «Торино».

Автором единственного гола во встрече стал Оливье Жиру, забивший в ворота «быков» уже на 14-й минуте.

Победа помогла хозяевам временно возглавить таблицу Серии А.

У «россонери» девять побед за первые десять матчей чемпионата и одна ничья – против «Ювентуса».

Серия А, 10-й тур

«Милан» – «Торино» 1:0

Голы: Жиру, 14.

«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия, Томори, Романьоли (Кьер, 46), Калулу (Эрнандес, 46), Рафаэл Леау, Салемакерс, Крунич (Беннасер, 66), Тонали (Бакайоко, 65), Кессиэ, Жиру (Ибрагимович, 87).

«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Бремер, Буонджорно (Родригес, 46), Лукич, Синго (Войвода, 75), Побега, Линетти (Прат, 54), Брекало, Айна (Дзадза, 80), Белотти (Санабрия, 54).

Предупреждения: Буонджорно (5), Романьоли (10), Синго (24), Калулу (34), Побега (57), Бакайоко (90).