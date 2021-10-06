Голкипер «Львова» заканчивал игру против «Днепра-1» с переломом височной кости

Игрок решил не просить замену

Александр Ильющенков / фото - ПФК Львов

Вратарь «Львова» Александр Ильющенков рассказал, как доигрывал матч десятого тура УПЛ против «Днепра-1» (0:1) с травмой черепа:

«Диагностировали перелом височной кости. Все было динамично, но так вышло. Это футбол, ничего не поделаешь. Почему не попросил замену? Сначала было больно и начал отключаться. Потом благодаря врачам понял, что могу доиграть. Сказал, что если почувствую себя плохо, то попрошу замену. Так и доиграл».

Львовяне проиграли этот матч, пропустив единственный гол во встрече на второй минуте.

Таким образом, после своей травмы голкипер так и не пропустил ни одного мяча.

Видео чудо-гола Артема Довбика в ворота «Львова».