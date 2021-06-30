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Голкипер сборной Португалии близок к переходу в «Рому»

33-летний вратарь может продолжить карьеру в Серии А
Футбол Серия А (Италия)
16:22
Голкипер сборной Португалии близок к переходу в «Рому»
Руи Патрисиу / Фото - thestar.com
«Вулверхэмптон» намерен выручить с продажи голкипера сборной Португалии Руя Патрисиу 15 млн евро. Об этом в Twitter сообщает журналист Саймон Стоун.

По информации источника, именно такую сумму английский клуб назвал «Роме», которая хочет провернуть трансфер 33-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Патрисиу сыграл 37 матчей за «Вулверхэмптон», в его активе 10 сухих матчей. Контракт Руя с «Вулвз» действует до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что видеть Патрисиу в «Роме» хочет наставник римлян Жозе Моуриньо.
Владимир Кириченко
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Теги

Руи Патрисиу сборная Португалии (футбол) Вулверхэмптон Рома (Рим)

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