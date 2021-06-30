В Португалии открыли памятник в честь вратаря сборной Руи Патрисиу
Голкипер сборной Португалии близок к переходу в «Рому»
33-летний вратарь может продолжить карьеру в Серии А
16:22
Руи Патрисиу / Фото - thestar.com«Вулверхэмптон» намерен выручить с продажи голкипера сборной Португалии Руя Патрисиу 15 млн евро. Об этом в Twitter сообщает журналист Саймон Стоун.
По информации источника, именно такую сумму английский клуб назвал «Роме», которая хочет провернуть трансфер 33-летнего футболиста.
В минувшем сезоне Патрисиу сыграл 37 матчей за «Вулверхэмптон», в его активе 10 сухих матчей. Контракт Руя с «Вулвз» действует до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что видеть Патрисиу в «Роме» хочет наставник римлян Жозе Моуриньо.
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