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Вратарь сборной Португалии готов покинуть АПЛ ради Моуриньо
Патрисиу форсирует переход в «Рому»
20:32
Фото: Sky Sports
Вратарь «Вулверхэмптона» Руи Патрисиу готов перейти в «Рому».
В итальянской команде его хочет видеть тренер Жозе Моуриньо. Наставник хочет создать конкуренцию Пау Лопесу.
Португалец готов сменить клуб. Как сообщает Corriere dello Sport, Патрисиу уже подал запрос в клуб о трансфере.
Контракт Руи с «волками» истекает через год.
Также в «Рому» может перейти Эден Азар.
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