Григорчук: «Не важно, это Первая или Вторая лига. Главное, чтобы это был серьезный проект»

Роман Григорчук / Фото: Черноморец

Украинский специалист Роман Григорчук рассказал о слухал о его переходе в криворожский «Кривбасс».



На такие вопросы легче отвечать, когда есть конкретика. Поэтому добавить нечего.

Работа в Первой лиге Украины? Был «Черноморец», который был тогда в Первой лиге и мы вместе вышли в высший дивизион. Тогда было понятно и видно, что это был серьезный проект. У руководства клуба были серьезные планы и цели. Поэтому не важно, это Первая или Вторая лиги. Главное, чтобы это был серьезный проект, чтобы стояла цель добиваться больших побед, участия в еврокубках. Тогда не вижу препятствий для такой работы. И это касается не конкретно «Кривбасса», а в целом любого футбольного клуба».