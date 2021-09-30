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Григорчук: «Не важно, это Первая или Вторая лига. Главное, чтобы это был серьезный проект»

Специалист не стал подтверждать свой переход в «Кривбасс»

Футбол Первая лига
30 сентября 18:49
Григорчук: «Не важно, это Первая или Вторая лига. Главное, чтобы это был серьезный проект»
Роман Григорчук / Фото: Черноморец

Украинский специалист Роман Григорчук рассказал о слухал о его переходе в криворожский «Кривбасс».

«В моем понимании таких новостей ничего не поменялось, потому что не хочу, чтобы появлялись новые слухи. Как говорится, без комментариев.

На такие вопросы легче отвечать, когда есть конкретика. Поэтому добавить нечего.

Работа в Первой лиге Украины? Был «Черноморец», который был тогда в Первой лиге и мы вместе вышли в высший дивизион. Тогда было понятно и видно, что это был серьезный проект. У руководства клуба были серьезные планы и цели. Поэтому не важно, это Первая или Вторая лиги. Главное, чтобы это был серьезный проект, чтобы стояла цель добиваться больших побед, участия в еврокубках. Тогда не вижу препятствий для такой работы. И это касается не конкретно «Кривбасса», а в целом любого футбольного клуба».

Напомним, ранее свой переход в «Кривбасс» опроверг Александр Бабич.

Источник: meta-ratings.com.ua Карен Агабекян
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