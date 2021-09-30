Бабич опроверг информацию о подписании контракта с «Кривбассом»

Также на специалиста не выходили и другие клубы





Александр Бабич / Фото: Футбол 1 2 3

Бывший тренер «Черноморца» и «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал информацию о переходе в «Кривбасс».



«Меня уже поздравляют, но пока это только разговоры. Очень много информации в интернете, но я пока ни с кем не связывался на эту тему. Пока мне непонятно, откуда берется эта информация. Выходил ли «Кривбасс»? – Нет. Не то что из «Кривбасса», а вообще из команд, которые сейчас без тренера – «Минай», «Агробизнес». Никто из этих команд мне не звонил».

О готовности работать в «Кривбассе».

«Чтобы конкретно ответить, надо получить предложение, посмотреть и проанализировать задачи и комплектацию команду. И все остальное. Это не одного дня решение. В интернете плавает информация, которая не соответствует действительности».

Напомним, ранее также появлялась информация, что «Кривбасс» может возглавить Роман Григорчук.