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Григорчук провел переговоры с клубом УПЛ

Тренер взял время на размышление
Футбол Украинская Премьер-лига
13:26
Григорчук провел переговоры с клубом УПЛ
Роман Григорчук / Фото: UA-Football

Украинский тренер Роман Григорчук провел переговоры с ковалевским «Колосом», сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, специалист взял время на размышление. Известно также то, что «Колос» решил больше не рассматривать других кандидатов, так как отдает предпочтение Григорчуку.

Тем не менее в случае отказал тренера, «Колос» намерет провести переговоры с Дмитрием Михайленко, который ранее возглавлял «Днепр-1».

«Колос» идет на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Ярослав Вишняк.

Петр Приходько
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