Грицай: «Как-то легко «Заря» проиграла в Норвегии. Будем надеяться на лучшее»

Экс-тренер луганчан – о группе Лиги конференций

Фото: ФК Заря

Бывший защитник и тренер «Зари» Александр Грицай прокомментировал предстоящий матч луганчан с «Ромой» и спрогнозировал результаты игр команды с остальными соперниками.

Александр, старт «Зари» в групповом раунде Лиги конференций вас удивил?

«Честно говоря, да. Как-то уж легко луганчане уступили в Норвегии. Теперь остается надеяться на лучшее».

Неужели норвежская команда настолько сильнее украинской, ведь «Заря» уступила практически без вариантов.

«Я в свое время играл против норвежских и шведских команд. Дома они всегда себя чувствуют уверенно. Плюс, поле было искусственное. Да, это не оправдывает поражение, тем не менее, чтобы на таком газоне было комфортно, нужно сыграть хотя бы несколько матчей».

Сейчас все в одни голос утверждают, что главные проблемы «Зари» в обороне. Вы с этим согласны?

«С учетом того, что вылетел Виталий Вернидуб, травмирован Никита Шевченко, проблемы никуда не деваются. А с тем атакующим стилем игры, который демонстрирует команда Виктора Скрипника, в обороне должен быть порядок».

После матча с «Буде-Глимтом» «Заря» добыла две крупные сухие победы в Премьер-лиге. Команда выходит на пик своей готовности?

«Еще до визита в Норвегию луганчане не проигрывали в чемпионате в четырех матчах. На счет пика не скажу, но то, что команда выбирается после не очень удачного старта в сезоне, факт».

Впереди матч с «Ромой». На что может рассчитывать Заря в противостоянии с одной из лучших команд Италии?

«До игры всегда можно рассчитывать на положительный результат. Но, повторюсь, не умаляя заслуг тех ребят, которые выйдут вместо Вернидуба и Шевченко, это все-таки основополагающие исполнители. Нужна стабильность. А что касается «Ромы», то имя соперника говорит само за себя. Сильная команда, с прекрасными игроками и великим Жозе Моуриньо во главе».

«Заря» может заставить соперника играть в тот футбол, который выгоден украинской команде?

«Всей душой и сердцем буду в это верить. Но уж очень сильный оппонент у луганчан. Виктор Скрипник редко что-то глобально меняет в действиях команды. Наставник всегда старается играть в атаку. Будем надеяться, что такой футбол принесет успех «Заре». Для зрителей должен получиться интересный поединок».

Поражение с большой долей вероятности вычеркнет луганчан из числа претендентов на выход их группы?

«Не думаю. Ключевыми будут два матча с болгарским ЦСКА и домашний поединок против «Буде-Глимт».

Матч «Заря» – «Рома» начнется в 19:45.