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Гризманн выйдет в старте на матч с Венгрией
Известны составы команд на поединок второго тура группового этапа Евро-2020
Фото - FFF
Во втором туре группового этапа Евро-2020 сборная Венгрии в Будапеште примет Францию. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.
Главный тренер французов Дидье Дешам и наставник венгров Марко Росси определились с составами на матч. Место слева в защите «Ле бле» займет Люка Динь.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Венгрия – Франция онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.
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