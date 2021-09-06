Грозный объяснил, почему Петраков предпочитает Малиновскому Буяльского и Шапаренко

Вячеслав Грозный / Фото - Sport.ua

Известный тренер Вячеслав Грозный проанализировал кадровые и тактические изменения в сборной Украины после прихода Александра Петракова.

Он играл в три центральных защитника, но не в пять. Многие путают. Здесь Петраков еще на уровне юношеских и молодежных сборных отрабатывал вариант с латералями. У него это не крайние защитники, а игроки, которые закрывают всю бровку и очень хорошо должны работать на атаку. У него такая система. Петраков не играл в четыре и пять защитников.

Он действительно не любит катать мяч, это правда. По его философии он хочет быстрой доставки мяча в ударные зоны. А не по этой ли причине Малиновский не играет?

Петраков по своей системе видит больше Шапаренко и Буяльского. Он хочет быструю игру, чтобы было меньше ненужных передач. Без Малиновского и Зинченко игра была быстрее, хотя они классные игроки.

Скорее всего, идет процесс ознакомления и привыкания игроков к тренеру. Но Зинченко пропускал игру из-за дисквалификации, так что здесь не ищите черную кошку в темной комнате.

По Малиновскому. Петраков хочет, чтобы была больше динамика от игрока, поэтому он видит на этой позиции Буяльского и Шапаренко, который бегает, отбирает, делает огромнейший объем черновой работы.

Я думаю, Петраков знает всех игроков с молодого возраста. А вообще мне сложно сказать, ведь я не говорил по этому поводу ни с Петраковым, ни с Малиновским. Я могу иметь свои домыслы, но не нахожусь внутри процесса.

Вижу, что команда была очень хорошо настроена, все ребята без исключения. Они играли на победу. Во время игры они забыли, что Франция – чемпион мира. Это классно.