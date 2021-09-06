Ротань: «Мы обязательно пообщаемся с Петраковым и услышим его видение сборных»

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Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал в интервью пресс-службе УАФ о стиле игры команды. Также специалист поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2023 против Армении.

Думаю, у национальной команды почерк пока тот, который прививал Андрей Шевченко. Игровой стиль команды Александра Петракова проявится чуть позже, возможно, после пары-тройки матчей.

Был ли какой-то подарок для Крыськива, принесшего победу над Сербией? Подарки будут чуть позже. Сейчас вся концентрация - на поединке с командой Армении.

Как и все южане, они хорошо чувствуют себя с мячом, это видно по их матчах, которые мы просматривали. При этом они неплохо чувствуют себя в этом компоненте, как в защите, так и в атаке. Поэтому мы должны постараться лишить соперника их главного козыря.

Никаких ожиданий от квалификации у нас нет. Мы настраиваемся на каждую следующую игру. Сербию мы уже забыли, завтра – ответственный матч с Арменией.