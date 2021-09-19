Гура – о поражении от «Динамо»: «У меня мало слов, не могу»
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура эмоционально отреагировал «Профутболу» на поражение от «Динамо» (0:1) в конце матча.
«Я не знаю. Рефери вообще не шел получается на... Показал на угловой, тут VAR... Я не знаю, зачем тогда VAR, если такие моменты за каждый там... Я повтор тоже посмотрел. Там просто за футболку дернул, а перед этим момент, когда хватает... У меня мало слов, не могу.
Пусть это будет на... Пусть судьи рассудят или кто это будет... Неприятно проигрывать такой матч. Была установка – в первые минуты сдержать «Динамо». Что первый тайм, что второй. С ними сейчас тяжело так играть. Там не было красной. Я стоял рядом. Шабанов специально отскочил, спровоцировал. Игорь даже и не трогал. Может какой-то момент, но Игорь его даже не трогал.
Вы сами понимаете, что это удар приличный. Психологически очень тяжело. 90 минут вроде бы играешь, а потом последние секунды, минуты и тебе дают 11-метровый. Тяжело. Я ничего не говорил судье, не подходил даже. Ребятам сказал, что молодцы. Такое бывает у нас».
«Динамо» осталось первым в таблице УПЛ.