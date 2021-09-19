Гура – о поражении от «Динамо»: «У меня мало слов, не могу»

Фото: ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура эмоционально отреагировал «Профутболу» на поражение от «Динамо» (0:1) в конце матча.

Пусть это будет на... Пусть судьи рассудят или кто это будет... Неприятно проигрывать такой матч. Была установка – в первые минуты сдержать «Динамо». Что первый тайм, что второй. С ними сейчас тяжело так играть. Там не было красной. Я стоял рядом. Шабанов специально отскочил, спровоцировал. Игорь даже и не трогал. Может какой-то момент, но Игорь его даже не трогал.

Вы сами понимаете, что это удар приличный. Психологически очень тяжело. 90 минут вроде бы играешь, а потом последние секунды, минуты и тебе дают 11-метровый. Тяжело. Я ничего не говорил судье, не подходил даже. Ребятам сказал, что молодцы. Такое бывает у нас».