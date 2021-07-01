Гусев: «Все, что делал Луческу в августе, когда только пришел в команду, сейчас фактически повторяет»

Фото: ФК Динамо

Тренер «Динамо» Олег Гусев рассказал пресс-службе клуба о занятиях команды на сборах в Швейцарии.

Большое количество молодых игроков? Все игроки проходят подготовку по единому плану. Вчера и сегодня были теоретические занятия, где Мистер рассказывал структуру игры, потому что много новых ребят. И все, что он делал в августе, когда только пришел в команду, сейчас фактически повторяет. Надеюсь, эти теории не пройдут бесследно, ребята поймут, как мы играем, и покажут это в своей игре.

Погодные условия в Швейцарии? После 35-градусной жары в Украине, думаю, ребятам приятно работать здесь и выполнять нагрузки при такой погоде. Даже сейчас есть небольшой дождик, прохладно».