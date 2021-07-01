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Гусев: «Все, что делал Луческу в августе, когда только пришел в команду, сейчас фактически повторяет»

Тренер рассказал о занятиях команды на сборах
Футбол Украинская Премьер-лига
08:50
Гусев: «Все, что делал Луческу в августе, когда только пришел в команду, сейчас фактически повторяет»
Фото: ФК Динамо

Тренер «Динамо» Олег Гусев рассказал пресс-службе клуба о занятиях команды на сборах в Швейцарии.

«У нас все идет по плану. Многие ребята работают с 15-го числа, а те, кто приехал недавно, пытаются догнать их. Стараемся так подготовить футболистов, чтобы к первой игре на сборах они подошли под одним знаменателем и постарались показать хотя бы процентов 60 своих возможностей.

Большое количество молодых игроков? Все игроки проходят подготовку по единому плану. Вчера и сегодня были теоретические занятия, где Мистер рассказывал структуру игры, потому что много новых ребят. И все, что он делал в августе, когда только пришел в команду, сейчас фактически повторяет. Надеюсь, эти теории не пройдут бесследно, ребята поймут, как мы играем, и покажут это в своей игре.

Погодные условия в Швейцарии? После 35-градусной жары в Украине, думаю, ребятам приятно работать здесь и выполнять нагрузки при такой погоде. Даже сейчас есть небольшой дождик, прохладно».

1 июля «Динамо» сыграет против «Базеля» в спарринге.

Андрей Усмонов
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Теги

Олег Гусев Динамо Киев Мирча Луческу

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