Ассистент Луческу: «Никто не спрашивает о возрасте. Надел футболку «Динамо» – соответствуй»
Гусев: «Все, что делал Луческу в августе, когда только пришел в команду, сейчас фактически повторяет»
Тренер рассказал о занятиях команды на сборах
Фото: ФК Динамо
Тренер «Динамо» Олег Гусев рассказал пресс-службе клуба о занятиях команды на сборах в Швейцарии.
«У нас все идет по плану. Многие ребята работают с 15-го числа, а те, кто приехал недавно, пытаются догнать их. Стараемся так подготовить футболистов, чтобы к первой игре на сборах они подошли под одним знаменателем и постарались показать хотя бы процентов 60 своих возможностей.
Большое количество молодых игроков? Все игроки проходят подготовку по единому плану. Вчера и сегодня были теоретические занятия, где Мистер рассказывал структуру игры, потому что много новых ребят. И все, что он делал в августе, когда только пришел в команду, сейчас фактически повторяет. Надеюсь, эти теории не пройдут бесследно, ребята поймут, как мы играем, и покажут это в своей игре.
Погодные условия в Швейцарии? После 35-градусной жары в Украине, думаю, ребятам приятно работать здесь и выполнять нагрузки при такой погоде. Даже сейчас есть небольшой дождик, прохладно».
1 июля «Динамо» сыграет против «Базеля» в спарринге.
Комментарии 0