Кулач и 28 игроков «Динамо» прибыли на сбор в Швейцарию

О переходе воспитанника «Шахтера» пока не было объявлено официально

Фото - ФК Динамо Киев Киевское «Динамо» прибыло в Швейцарию на первый предсезонный сбор. Главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу взял с собой 29 игроков. Отметим, что в их числе оказался экс-форвард «Шахтера» и «Ворсклы» Владислав Кулач. Вратари: Бойко, Игнатенко, Кучерук, Моргун; Защитники: Сирота, Сидклей, Шабанов, Дубинчак, Биловар, Вивчаренко, Кравченко, Скорко; Полузащитники: Буяльский, Гармаш, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Цитаишвили, Бражко, В.Волошин, Н.Волошин, Коробенко, Антюх; Нападающие: Супряга, Родригес, Ванат, Кулач. На первом сборе планируется проведение четырех контрольных матчей. 1 июля. «Динамо» – «Базель» (Швейцария). Веве, 20:00

3 июля. «Динамо» – «Лозанна» (Швейцария). Лозанна, 16:00

5 июля. Соперник уточняется.

7 июля. «Динамо» – «Люцерн» (Швейцария). Люцерн, 17:00 Сегодня, 28 июня, команда уже опробует тренировочное поле. Состоится превое вечернее занятие. Отметим, что «Динамо» пока не объявило о подписании Кулача. Накануне форвард подтвердил уход из «Ворсклы».