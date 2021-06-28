Кулач и 28 игроков «Динамо» прибыли на сбор в Швейцарию
Киевское «Динамо» прибыло в Швейцарию на первый предсезонный сбор. Главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу взял с собой 29 игроков. Отметим, что в их числе оказался экс-форвард «Шахтера» и «Ворсклы» Владислав Кулач.
Вратари: Бойко, Игнатенко, Кучерук, Моргун;
Защитники: Сирота, Сидклей, Шабанов, Дубинчак, Биловар, Вивчаренко, Кравченко, Скорко;
Полузащитники: Буяльский, Гармаш, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Цитаишвили, Бражко, В.Волошин, Н.Волошин, Коробенко, Антюх;
Нападающие: Супряга, Родригес, Ванат, Кулач.
На первом сборе планируется проведение четырех контрольных матчей.
1 июля. «Динамо» – «Базель» (Швейцария). Веве, 20:00
3 июля. «Динамо» – «Лозанна» (Швейцария). Лозанна, 16:00
5 июля. Соперник уточняется.
7 июля. «Динамо» – «Люцерн» (Швейцария). Люцерн, 17:00
Сегодня, 28 июня, команда уже опробует тренировочное поле. Состоится превое вечернее занятие.
Отметим, что «Динамо» пока не объявило о подписании Кулача. Накануне форвард подтвердил уход из «Ворсклы».
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