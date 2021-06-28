Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Кулач и 28 игроков «Динамо» прибыли на сбор в Швейцарию

О переходе воспитанника «Шахтера» пока не было объявлено официально
Футбол Украинская Премьер-лига
16:38
Кулач и 28 игроков «Динамо» прибыли на сбор в Швейцарию
Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» прибыло в Швейцарию на первый предсезонный сбор. Главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу взял с собой 29 игроков. Отметим, что в их числе оказался экс-форвард «Шахтера» и «Ворсклы» Владислав Кулач.

Вратари: Бойко, Игнатенко, Кучерук, Моргун;

Защитники: Сирота, Сидклей, Шабанов, Дубинчак, Биловар, Вивчаренко, Кравченко, Скорко;

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Цитаишвили, Бражко, В.Волошин, Н.Волошин, Коробенко, Антюх;

Нападающие: Супряга, Родригес, Ванат, Кулач.

На первом сборе планируется проведение четырех контрольных матчей.

1 июля. «Динамо» – «Базель» (Швейцария). Веве, 20:00
3 июля. «Динамо» – «Лозанна» (Швейцария). Лозанна, 16:00
5 июля. Соперник уточняется.
7 июля. «Динамо» – «Люцерн» (Швейцария). Люцерн, 17:00

Сегодня, 28 июня, команда уже опробует тренировочное поле. Состоится превое вечернее занятие.

Отметим, что «Динамо» пока не объявило о подписании Кулача. Накануне форвард подтвердил уход из «Ворсклы».

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Мирча Луческу

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Луческу назвал своего фаворита Евро-2020
Луческу назвал своего фаворита Евро-2020
Футбол Евро-2020
14:41
«Езжай немедленно». Луческу готов отпустить Супрягу в Серию А
«Езжай немедленно». Луческу готов отпустить Супрягу в Серию А
Футбол Украинская Премьер-лига
13:42
Луческу: «Мне жаль Пирло»
Луческу: «Мне жаль Пирло»
Футбол В Европе
12:20
Кулач полетит на сборы с «Динамо»
Кулач полетит на сборы с «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:10
Испанский клуб может объявить о переходе форварда «Динамо» в ближайшие дни
Испанский клуб может объявить о переходе форварда «Динамо» в ближайшие дни
Футбол Украинская Премьер-лига
27 июня 20:10
Итальянский клуб начнет переговоры с «Динамо» по Супряге
Итальянский клуб начнет переговоры с «Динамо» по Супряге
Футбол Украинская Премьер-лига
27 июня 16:53

Новости: Футбол

Хавбек Швеции: «Бежать из Крыма меня заставили россияне»
Хавбек Швеции: «Бежать из Крыма меня заставили россияне»
Сборная Украины
18:30
Вида попытается сдержать атаки испанцев. Составы на матч 1/8 финала Евро
Вида попытается сдержать атаки испанцев. Составы на матч 1/8 финала Евро
Евро-2020
18:02
Палкин: «Дай Бог, чтобы и дальше сборной Украины светил фарт»
Палкин: «Дай Бог, чтобы и дальше сборной Украины светил фарт»
Сборная Украины
17:37
Известный российский актер в восторге от игры и поведения Ярмоленко
Известный российский актер в восторге от игры и поведения Ярмоленко
ЕВРО-2020
17:22
Палкин: «Новички будут на 99,9 процента готовы к официальным матчам»
Палкин: «Новички будут на 99,9 процента готовы к официальным матчам»
Украинская Премьер-лига
17:22
Зубков больше не сможет сыграть на Евро-2020
Зубков больше не сможет сыграть на Евро-2020
Сборная Украины
16:58
Кулач и 28 игроков «Динамо» прибыли на сбор в Швейцарию
Кулач и 28 игроков «Динамо» прибыли на сбор в Швейцарию
Украинская Премьер-лига
16:38
Сборная Украины прибыла в Глазго. Уже завтра матч со Швецией
Сборная Украины прибыла в Глазго. Уже завтра матч со Швецией
Сборная Украины
16:17
Эксперты не оставляют никаких шансов вице-чемпиону мира в матче с Испанией
Эксперты не оставляют никаких шансов вице-чемпиону мира в матче с Испанией
ЕВРО-2020
16:02
Все новости

Популярные новости

Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
4
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
14
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 10:29
10
Все новости