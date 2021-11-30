Гвардиола: «Было бы справедливо отдать «Золотой мяч» Левандовски»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал City Xtra, кому бы отдал «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

Заслуживает он этого или нет, я не тот человек, кто должен говорить об этом. Учитывая игру Левандовского в этом и прошлом сезонах, его уровень и количество голов, было бы справедливо наградить и его. Но на таком уровне все заслуживают награды».