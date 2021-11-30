Клопп: «Если «Золотой мяч» не отдали Левандовски сейчас, то он никогда не получит его»
Гвардиола: «Было бы справедливо отдать «Золотой мяч» Левандовски»
Тренер «Ман Сити» – о победе Месси
18:10
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал City Xtra, кому бы отдал «Золотой мяч» по итогам 2021 года.
«Не спрашивайте меня о результатах. Что есть, то есть. Мы никогда не можем сказать, что Месси несправедливо выиграл «Золотой мяч». Это шоу, хороший бизнес, чтобы сделать футбол увлекательнее.
Заслуживает он этого или нет, я не тот человек, кто должен говорить об этом. Учитывая игру Левандовского в этом и прошлом сезонах, его уровень и количество голов, было бы справедливо наградить и его. Но на таком уровне все заслуживают награды».
Левандовски значительно отстал от Месси по итогам голосования.
Аргентинец получил свой седьмой «Золотой мяч».
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