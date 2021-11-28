Гвардиола: «Хотел бы вывести национальную сборную на ЧМ, но такую работу сейчас найти непросто»

Тренер «Манчестер Сити» высказался о своем будущем

Хосеп Гвардиола / Фото: Twitter

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем. Его слова приводит пресс-служба «горожан».

«Завершив свою работу здесь, я бы хотел, как я уже не раз говорил, получить удовольствие от выхода на ЧМ с национальной командой. Но работу в сборной найти непросто, есть лишь несколько вариантов. Я бы хотел этого, но если не удастся, то продолжу тренировать клубы, это не проблема.

Но в Англии я всегда буду готов работать только в «Ман Сити». Если я вернусь в Англию, то только в «Ман Сити», если, конечно, он захочет со мной сотрудничать. Другую команду в этой стране я тренировать не стану.

Хочу работать в этом клубе как можно дольше, а что будет дальше – посмотрим. Раньше я и не думал о том, что однажды возглавлю эту команду, а потом не предполагал, что проработаю шесть лет. Жизнь диктует свои условия, так что посмотрим».

Сегодня «Манчестер Сити» сыграет против «Вест Хэма» в рамках 13-го тура АПЛ. Начало – в 16:00.