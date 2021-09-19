Гвардиола: «Когда игра плохая, мне всегда жаль болельщиков»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что ему неловко, когда болельщики видят плохую игру команды. Слова тренера приводит Sky Sports.

Они приходят посмотреть шоу, посмотреть игру. Когда этого не происходит, я чувствую себя немного виноватым, потому что мы плохо играли. Я не сказал ничего плохого после игры с «Лейпцигом». Сказал, что у нас была невероятно трудная игра. И нам понадобится поддержка наших болельщиков.

Я никогда не жаловался на то, сколько человек приходит или не приходит. Я никогда не думал об этом в жизни. Не знаю, почему люди задают мне этот вопрос. Я благодарен, даже если придут 85 или 100 человек».