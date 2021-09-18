«Манчестер Сити» без Зинченко потерял очки с «Саутгемптоном»

Благодаря штрафному Эдегора «Арсенал» выбрался с дна таблицы

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В матче 5 тура АПЛ «Манчестер Сити» принимал «Саутгемптон».

Команды разошлись миром, так и не забив ни одного мяча за 90 минут встречи.

Подопечные Хосепа Гвардиолы не смогли справиться со «святыми» и второй раз в текущем сезоне потеряли очки. Ранее «горожане» проиграли «Тоттенхэму» в первом туре.

Украинский защитник Александр Зинченко пропускал встречу из-за травмы.

АПЛ, 5-й тур

«Манчестер Сити» – «Саутгемптон» 0:0

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Фернандиньо (де Брюйне, 65), Гюндоган, Бернарду Силва (Фоден, 72), Грилиш, Стерлинг, Габриэл Жезус (Марез, 67).

«Саутгемптон»: Маккарти, Ливраменто (Перро, 86), Стивенс (Салису, 37), Беднарек, Уокер-Питерс, Эльюнусси, Редмонд, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Адамс (Броя, 68).

Предупреждения: Уокер-Питерс (52), Ливраменто (84).

В параллельном матче «Арсенал» смог набрать очки в игре с «Бернли».

Одержать победу «пушкарям» помог точный удар со штрафного от Мартина Эдегора.

Благодаря второй подряд победе команда Микеля Артеты смогла оторваться от зоны вылета и расположиться в середине турнирной таблицы.

«Бернли – «Арсенал» 0:1

Голы: Эдегор, 30

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон (Корне, 57), Вествуд, Браунхилл, Вуд (Родригес, 82), Барнс (Выдра, 57), Макнил.

«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни (Нуну Тавареш, 78), Сака, Парти (Мэйтленд-Найлз, 75), Эдегор, Смит-Роу (Локонга, 61), Пепе, Обамеянг.

Предупреждения: Барнс (19), Вествуд (29), Нуну Тавареш (90).