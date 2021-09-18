«Манчестер Сити» без Зинченко потерял очки с «Саутгемптоном»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 18
Сейчас 0
Сегодня 17
Завтра 3
Футбол (18 событий из 29) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Бернли - Арсенал 0:1 Окончен
17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Окончен
17:00 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Ланс - Лилль 1:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Бавария - Бохум 7:0 Окончен
19:30 Кельн - РБ Лейпциг 1:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Интер - Болонья 6:1 Окончен
21:45 Салернитана - Аталанта 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Атлетико - Атлетик 0:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
00:00 Оболонь - Авангард -:- Отменен
13:15 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Окончен
15:30 Волынь - ВПК-Агро 1:0 Окончен
16:00 Подолье - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ингулец - Колос 0:2 Окончен
16:00 Ворскла - Олимпик -:- Запланирован
17:00 ФК Мариуполь - Шахтер 0:5 Окончен
17:00 СК Днепр-1 - Верес 1:0 Окончен
19:30 Динамо - Александрия 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (17 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ницца - Монако -:- Запланирован
18:00 Марсель - Ренн -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Боруссия Дортмунд - Унион Берлин -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Венеция - Специя -:- Запланирован
19:00 Лацио - Кальяри -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Мальорка - Вильярреал -:- Запланирован
17:15 Реал Сосьедад - Севилья -:- Запланирован
22:00 Валенсия - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Подолье - Кремень -:- Запланирован
15:30 Агробизнес - Олимпик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Ворскла - Минай -:- Запланирован
19:30 Заря - Черноморец -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Металлист-1925 -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Удинезе - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Барселона - Гранада -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:15 Ужгород - Нива Т -:- Запланирован

«Манчестер Сити» без Зинченко потерял очки с «Саутгемптоном»

Благодаря штрафному Эдегора «Арсенал» выбрался с дна таблицы
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 сентября 19:11
«Манчестер Сити» без Зинченко потерял очки с «Саутгемптоном»
фото - Manchester City

В матче 5 тура АПЛ «Манчестер Сити» принимал «Саутгемптон».

Команды разошлись миром, так и не забив ни одного мяча за 90 минут встречи.

Подопечные Хосепа Гвардиолы не смогли справиться со «святыми» и второй раз в текущем сезоне потеряли очки. Ранее «горожане» проиграли «Тоттенхэму» в первом туре.

Украинский защитник Александр Зинченко пропускал встречу из-за травмы.

АПЛ, 5-й тур

«Манчестер Сити» – «Саутгемптон» 0:0

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Фернандиньо (де Брюйне, 65), Гюндоган, Бернарду Силва (Фоден, 72), Грилиш, Стерлинг, Габриэл Жезус (Марез, 67).

«Саутгемптон»: Маккарти, Ливраменто (Перро, 86), Стивенс (Салису, 37), Беднарек, Уокер-Питерс, Эльюнусси, Редмонд, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Адамс (Броя, 68).

Предупреждения: Уокер-Питерс (52), Ливраменто (84).

В параллельном матче «Арсенал» смог набрать очки в игре с «Бернли».

Одержать победу «пушкарям» помог точный удар со штрафного от Мартина Эдегора.

Благодаря второй подряд победе команда Микеля Артеты смогла оторваться от зоны вылета и расположиться в середине турнирной таблицы.

«Бернли – «Арсенал» 0:1

Голы: Эдегор, 30

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон (Корне, 57), Вествуд, Браунхилл, Вуд (Родригес, 82), Барнс (Выдра, 57), Макнил.

«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни (Нуну Тавареш, 78), Сака, Парти (Мэйтленд-Найлз, 75), Эдегор, Смит-Роу (Локонга, 61), Пепе, Обамеянг.

Предупреждения: Барнс (19), Вествуд (29), Нуну Тавареш (90).


Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Манчестер Сити Арсенал Лондон Александр Зинченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Эдегор: «Концовка игры с «Бернли» была похожа на войну»
Эдегор: «Концовка игры с «Бернли» была похожа на войну»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 сентября 22:35
Стало известно, почему Зинченко не попал в заявку «Сити» на матч с «Саутгемптоном»
Стало известно, почему Зинченко не попал в заявку «Сити» на матч с «Саутгемптоном»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 сентября 18:39
Зинченко не сыграет против «Саутгемптона»
Зинченко не сыграет против «Саутгемптона»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 сентября 16:35
Артета: «Я действительно вижу просветление в игре «Арсенала»
Артета: «Я действительно вижу просветление в игре «Арсенала»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 сентября 08:33
«Папа, это для тебя». Защитник «Манчестер Сити» посвятил дебютный гол в ЛЧ умершему отцу
«Папа, это для тебя». Защитник «Манчестер Сити» посвятил дебютный гол в ЛЧ умершему отцу
Футбол Лига чемпионов UEFA
16 сентября 18:35
Сразу два ресурса признали Зинченко одним из худших игроков «Сити» в матче с «Лейпцигом»
Сразу два ресурса признали Зинченко одним из худших игроков «Сити» в матче с «Лейпцигом»
Футбол Лига чемпионов UEFA
16 сентября 11:23

Новости: Футбол

Чемпионат Италии. «Салернитана» уступила «Аталанте». Как это было
Чемпионат Италии. «Салернитана» уступила «Аталанте». Как это было
Серия А (Италия)
18 сентября 23:40
Тренер «Вереса» призвал своего подопечного думать, что он делает
Тренер «Вереса» призвал своего подопечного думать, что он делает
Украинская Премьер-лига
18 сентября 22:56
Вернидуб признался, что может столкнуться в «Шерифе» с тем же, что было в «Заре»
Вернидуб признался, что может столкнуться в «Шерифе» с тем же, что было в «Заре»
Лига чемпионов UEFA
18 сентября 22:37
Эдегор: «Концовка игры с «Бернли» была похожа на войну»
Эдегор: «Концовка игры с «Бернли» была похожа на войну»
Премьер-Лига (Англия)
18 сентября 22:35
Нагельсманн после 7:0 с «Бохумом» рассказал о проблемах команды на старте матча
Нагельсманн после 7:0 с «Бохумом» рассказал о проблемах команды на старте матча
Бундеслига (Германия)
18 сентября 22:25
Конопля: «Мои три ассиста – это еще не предел»
Конопля: «Мои три ассиста – это еще не предел»
Украинская Премьер-лига
18 сентября 22:10
«Астон Вилла» за 9 минут оформила неожиданный разгром «Эвертона»
«Астон Вилла» за 9 минут оформила неожиданный разгром «Эвертона»
Премьер-Лига (Англия)
18 сентября 22:07
Драка, полиция и VAR. Как закончился 103-минутный матч «Динамо» с «Александрией»
Драка, полиция и VAR. Как закончился 103-минутный матч «Динамо» с «Александрией»
Украинская Премьер-лига
18 сентября 21:58
Бэйл не поможет «Реалу» в первом матче с «Шахтером»
Бэйл не поможет «Реалу» в первом матче с «Шахтером»
Лига чемпионов UEFA
18 сентября 21:46
Все новости

Популярные новости

Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 16:00
37
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
19
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 09:55
15
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости