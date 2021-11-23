Месси – о конкуренции с Роналду в Примере: «Это прекрасное воспоминание останется в истории футбола»
Гвардиола: «Когда Месси получает мяч, никто не знает, что делать. Иногда не знает даже он сам»
Наставник «Манчестер Сити» оценил форварда ПСЖ
17:59
Хосеп Гвардиола и Лионель Месси / Фото: Marca
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил форварда ПСЖ Лионеля Месси. Его слова приводит ВВС.
«Это очень сложно. Иногда, когда Месси получает мяч, ты не знаешь, что делать. Иногда не знает даже он сам. Каждый игрок атаки ПСЖ может стать звездой в любой команде мира, но здесь все четверо – в одном составе.
Я очень счастлив, что Месси до сих пор играет на таком уровне и показывает качественный футбол.
То, что сделали два этих парня – Лионель Месси и Криштиану Роналду, практически невозможно повторить. Возможно, мы увидим нечто подобное, но я не думаю, что это случится. Это уникально, я считаю. Почти невозможно найти таких игроков, как Криштиану и Месси. Вряд ли они смогут сотворить что-то подобное».
Матч «Манчестер Сити» – ПСЖ состоится завтра, 24-го ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.
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