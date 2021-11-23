Гвардиола: «Когда Месси получает мяч, никто не знает, что делать. Иногда не знает даже он сам»

Хосеп Гвардиола и Лионель Месси / Фото: Marca

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил форварда ПСЖ Лионеля Месси. Его слова приводит ВВС.

Я очень счастлив, что Месси до сих пор играет на таком уровне и показывает качественный футбол.

То, что сделали два этих парня – Лионель Месси и Криштиану Роналду, практически невозможно повторить. Возможно, мы увидим нечто подобное, но я не думаю, что это случится. Это уникально, я считаю. Почти невозможно найти таких игроков, как Криштиану и Месси. Вряд ли они смогут сотворить что-то подобное».