Гвардиола – лучший тренер АПЛ по версии других наставников

Фото: Sky Sports

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал лучшим тренером АПЛ по версии Ассоциации тренеров.

Испанский наставник получил специальный приз. В голосовании он обошел Марсело Бьелсу из «Лидса», Дэвида Мойеса из «Вест Хэма» и Брендана Роджерса из «Лестера».

Pep Guardiola wins The Sir Alex Ferguson Trophy for the LMA Manager of the Year



