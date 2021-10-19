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Гвардиола – о победе над «Брюгге»: «Это одна из лучших игр «Ман Сити» в еврокубках»
«Горожане» разгромили соперника
19 октября 23:15
Хосеп Гвардиола / Фото: Getty Images
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Брюгге» (5:1) в матче группового раунда Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит Manchester Evening News.
«Одна из наших лучших игр в еврокубках, определенно.
Я просматривал «Брюгге» во время паузы на игры сборных. Я посмотрел много игр. Я знаю, как хорошо они сыграли против «ПСЖ».
Мы сделали много пасов благодаря Филу Фодену. У нас были скоростные игроки в обороне.
Могли забить больше голов, у нас было много моментов. Все мы очень довольны своей игрой»
«Манчестер Сити» лидирует в своей группе отбора в ЛЧ, «Брюгге» – на 3-м месте.
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