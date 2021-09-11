Гвардиола поддержал идею проведения чемпионатов мира каждые два года

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался The Guardian, что ему было бы интересно посмотреть на реализацию идеи о проведении чемпионата

Клубы и лиги защищают свои позиции, FIFA защищает свою, UEFA – свою. Именно поэтому обсуждение идей в мировом футболе доходит до абсурда, потому что все думают только о себе.

Чемпионат мира – это прекрасно. Это самый значимый турнир, и как зритель я обожаю смотреть его. И если бы я мог смотреть его каждые 2 года, было бы здорово.

Я полностью поддерживаю Арсена Венгера в том, что если проводится не чемпионат мира, то вместо него какой-то другой турнир – Кубок конфедераций или созданный другой. Арсен же предлагает проводить турнир самого высокого уровня.

Я рад, что человек с невероятными достижениями в мировом футболе – не только в АПЛ – предлагает идеи».