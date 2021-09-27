Гвардиола: «Я не знаю, как остановить Месси, Неймара и Мбаппе»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о линии атаки ПСЖ накануне матча команд в Лиге чемпионов.
Наставника цитирует ESPN:
«Я не знаю, как остановить Месси, Неймара и Мбаппе. Учитывая их мастерство, я не знаю, что нужно делать, чтобы их остановить, честно.
Им нужно время, но обычно его не дают. Но, конечно, мастерство никуда не делось. На протяжении многих лет у ПСЖ выдающиеся футболисты и тренеры. Они добиваются успеха в чемпионате Франции, кубках, а также в Европе.
Мы осознаем, насколько сложно будет. Но в то же время мы постараемся добиться своего.
Уровень Месси говорит сам за себя. Его незачем описывать. То, чего он добился, более чем феноменально. Его переход стал в какой-то степени сюрпризом для всех, сложно было представить подобное несколько лет назад, но это случилось. Футбол непредсказуемый, как и жизнь. Уверен, он будет счастлив в Париже».
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о нападающем Лионеле Месси.